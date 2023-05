Imprese: Emirati Arabi, acquisita impresa egiziana vernici per 25 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società nazionale degli Emirati "Paints" acquisisce l'81% della società statale egiziana "Pachin" per le vernici, per un valore di 770,45 milioni di sterline (25 milioni di dollari). secondo i dati della borsa egiziana. La società ha acquisito 19,35 milioni di azioni, al prezzo di 39,8 sterline ( 1,29 dollari) per azione, portando il valore dell'operazione a oltre 770 milioni di sterline. L'Egitto ha gradualmente offerto 32 società alla borsa e agli investitori per attrarre valuta estera dopo il calo delle riserve estere e il deterioramento della valuta estera. (Cae)