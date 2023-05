Regno Unito: arrestato uomo fuori da Buckingham Palace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato poco fuori da Buckingham Palace dopo aver lanciato delle cartucce di arma da fuoco all'interno del parco che circonda il palazzo reale britannico. Come riferisce sovrintendente capo della polizia metropolitana, Joseph McDonald, citato dall'emittente televisiva "Sky News", "gli agenti sono intervenuti immediatamente per arrestare l'uomo" che ora "è stato preso in custodia dalla polizia". "Non ci sono state segnalazioni su possibili colpi sparati o sul ferimento di agenti di polizia o civili", ha aggiunto McDonald. "Gli agenti rimangono sulla scena e sono in corso ulteriori indagini", ha aggiunto il sovrintendente di polizia.(Rel)