Brasile: ministro Finanze conferma sostegno a imprese argentine per sostenere l'export (3)

- In un'intervista a "Globo News", il viceministro delle Finanze, Gabriel Galipolo, aveva anticipato l'incontro e le discussioni tra i due governi. Secondo Galipolo, il Brasile ha perso 6 miliardi di dollari di esportazioni verso l'Argentina negli ultimi cinque anni, a causa della mancanza di meccanismi di finanziamento per sostenere le aziende del Paese in crisi. Inoltre il viceministro notava che la Cina, altro partner commerciale dell'Argentina, sta guadagnando quote di mercato per aver reso possibili meccanismi di sostegno economico per mantenere il commercio bilaterali. (segue) (Brb)