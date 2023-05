Brasile: Corte suprema ordina a Google di rimuovere campagna contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha ordinato a Google, Meta (proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram), Spotify e Brasil parallelo di rimuovere qualsiasi riferimento alla campagna lanciata contro il disegno di legge sulle 'Fake News' proposto dal governo e attualmente in discussione in parlamento. Da alcuni giorni sulla home pagina di Google e sulle altre piattaforme viene mostrato il testo "La legge sulle 'Fake News' può aumentare la confusione su ciò che è vero o falso in Brasile". L'iniziativa aveva spinto il ministro della Giustizia, Flavio Dino, a denunciare le società responsabili prima al Dipartimento di difesa dei consumatori e poi alla procura per presunta "pratica abusiva". (segue) (Brb)