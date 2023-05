Italia-Usa: Jack Markell sarà il prossimo ambasciatore statunitense a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Jack Markell il prossimo ambasciatore statunitense a Roma. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, dopo mesi di riflessioni la Casa Bianca ha optato per l’ex governatore del Delaware, dove il presidente Joe Biden ha servito come senatore per quasi 40 anni. Markell, 62 anni, attualmente serve come ambasciatore statunitense presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), e ha un legame anche personale con Biden, avendo lavorato per anni con il figlio Beau, il quale ha servito come procuratore generale del Delaware prima della sua morte, nel 2015. (Was)