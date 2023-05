Mafia: Renzi, Scarpinato dovrebbe scusarsi con Napolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi giorni è uscita una notizia incredibile, la trattativa Stato-Mafia su cui per dieci anni ci hanno raccontato un sacco di menzogne, non c’è mai stata”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “Noi – ha proseguito – immaginiamo allora un discorso, che non farà mai nessuno, di scuse a Giorgio Napolitano. In Parlamento c'è un senatore che si chiama Scarpinato, che è stato uno dei protagonisti della vicenda della trattativa ed è stato eletto casualmente dai Cinque stelle: noi immaginiamo nel pezzo di domani del Riformista che lui chieda scusa a Napolitano. Secondo me non lo farà”. (Rin)