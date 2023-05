Roma: Casini- Leoncini (Iv), no all'acquisto di immobili Inps occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea capitolina ha approvato oggi la delibera con la quale si formalizza il passaggio di proprietà dall'Inps al Comune di Roma di 199 unità immobiliari. "Pur condividendo l'obiettivo di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e far scorrere le graduatorie delle migliaia di persone in attesa di un alloggio popolare, esprimiamo un giudizio molto negativo sull'operazione a cui l'Aula ha dato il via libera, che di fatto autorizza l'acquisto di dieci immobili occupati, in spregio al buon senso e in violazione della legge regionale n. 1 del 2020". Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Come verranno gestiti questi immobili occupati, ci chiediamo, sul cui prezzo di vendita, tra l'altro, l'Amministrazione ha ottenuto dall'ente previdenziale uno sconto del 30per cento proprio perché non liberi da vincoli? Sulle occupazioni senza titolo il Campidoglio infatti tentenna". (segue) (Com)