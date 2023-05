Brasile: Petrobras studia creazione ecosistema energetico sul margine equatoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo pozzo che Petrobras intende perforare dista 500 chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni. "La perforazione del primo pozzo per le esplorazioni sarà un lavoro temporaneo, con una durata prevista di soli 5 mesi. In quasi 70 anni di storia di Petrobras, siamo orgogliosi di non aver mai registrato perdite o esplosioni durante le attività di perforazione offshore. Con il risultato della fase di indagine, la società potrà valutare le reali potenzialità estrattive di quest'area e, sulla base dei dati, avvieremo un dibattito sull'opportunità o meno di proseguire il progetto", affermava il presidente di Petrobras. (Brb)