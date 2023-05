Perù: a marzo attività miniere e idrocarburi cresciuti del 9,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo del 2023, il comparto miniere ed idrocarburi del Perù è cresciuto del 9,28 per cento su anno, grazie alla spinta dell'attività delle miniere di metalli (cresciute dell'8,70 per cento) e a quella degli idrocarburi (+12,66 per cento). Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei) segnalando, nello specifico, l'incremento del volume di produzione del rame (+19,9 per cento su anno) e lo sfruttamento del greggio (+50,4 per cento). (Brb)