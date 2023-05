© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo del 2023, le spese per investimenti del governo sono aumentate del 10,67 per cento su anno, grazie all'aumento dei fondi immessi nel settore delle costruzioni. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei) denunciando comunque un calo negli investimenti per i macchinari e altri beni strumentali. (Brb)