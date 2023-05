Brasile: ministro Finanze conferma sostegno a imprese argentine per sostenere l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha confermato che il governo sta discutendo la concessione di linee di credito verso imprese argentine clienti imprese esportatrici brasiliane. La misura contribuirebbe a rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi oltre che fornire un sostegno economico a Buenos Aires, in profonda crisi economica. "Non vogliamo perdere spazi di esportazione verso l'Argentina. Ci sono più di 200 aziende brasiliane che non soltanto non riescono più a esportare, ma spesso non ricevono pagamenti da clienti argentini in difficoltà economiche", ha detto Haddad alla stampa al suo arrivo presso il palazzo presidenziale dove presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceve oggi il suo omologo dell'Argentina, Alberto Fernandez, in visita a Brasilia per un incontro bilaterale. (segue) (Brb)