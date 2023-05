Brasile: Corte suprema ordina a Google di rimuovere campagna contro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Alexandre de Moraes – citando uno studio dell'Università Federale di Rio de Janeiro (Ufrj) secondo cui le piattaforme hanno fatto pubblicità contro la legge "in modo opaco e aggirando le proprie condizioni d'uso" – ha anche stabilito una multa di 150.000 real (27.300 euro) l'ora per il mancato rispetto dell'ordinanza. Inoltre il giudice ha ordinato alla Polizia federale (Pf) di interrogare i presidenti delle società. In precedenza il dipartimento nazionale dei consumatori, legato al ministero della Giustizia, aveva stabilito che Google segnalasse come "pubblicitari" i messaggi con critiche al disegno di legge trasmessi dall'azienda sul sito. (segue) (Brb)