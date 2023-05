Brasile-Capo Verde: Lula incontra primo ministro Correia e Silva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto il primo ministro di Capo Verde, Ulisses Correia e Silva, per un incontro bilaterale a Brasilia. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che il presidente Lula "vuole rinnovare i legami con i Paesi africani e, per questo, dovrebbe visitare il continente entro la fine dell'anno". Il presidente capoverdiano Correia Silva ha poi tenuto una conferenza all'Istituto diplomatico Rio Branco su "Sicurezza nel Sud Atlantico". Domani, 3 maggio, Correia e Silva parteciperà all'evento di tecnologia WebSummit Rio, a Rio de Janeiro.(Brb)