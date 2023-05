Brasile: inizia missione Onu per indagare genocidio indigeni e afro-discendenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo febbraio poi, il governo ha avviato l'operazione Scudo Yanomami. Il primo passo è stato il blocco del traffico aereo e fluviale delle riserve indigene che ospitano il popolo originario con l'obiettivo del governo è impedire nuovi accessi nella zona, della grandezza del Portogallo. L'istituzione della no fly zone sullo spazio aereo serve a impedire i rifornimenti in favore delle organizzazioni criminali dedite soprattutto all'esplorazione delle risorse minerarie della zona. Si tratta del primo passo di un complesso processo di rimozione delle organizzazioni di minatori illegali, per un totale stimato tra le 20 e 40 mila persone, le cui attività avrebbero contribuito a generare la crisi umanitaria per il popolo Yanomami. Sull'intera Zona di identificazione della difesa aerea (Zida) l'aeronautica militare è autorizzata ad abbattere eventuali velivoli non autorizzati. (Brb)