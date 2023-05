Roma: Aula approva acquisto 199 immobili Inps, circa 16 milioni per case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea Capitolina ha approvato una delibera per l’acquisizione di 199 immobili di proprietà dell'Inps da destinare all’edilizia residenziale pubblica con un investimento di circa 16 milioni di euro. In particolare, si tratta di 120 appartamenti, 18 cantine e 61 garage e posti auto, nelle zone di Magliana, Torrino e Don Bosco. Il provvedimento è stato approvato con 25 favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti. "Roma Capitale per la prima volta da decenni torna a investire in nuove case popolari e lo fa in modo innovativo: se in passato bisognava costruirle, oggi anche in ottica 'ecologica', dove possibile investiremo in case già costruite, compreremo da operatori privati, o pubblici, o da altri enti - ha spiegato l'assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi -. Questo consentirà a noi che abbiamo già fatto quest'anno oltre 100 assegnazioni dalla graduatoria dell'Edilizia popolare di assegnarne altrettante". (segue) (Rer)