Roma: Aula approva acquisto 199 immobili Inps, circa 16 milioni per case popolari (2)

- "Noi non difendiamo le occupazioni - ha sottolineato l'assessore Zevi- ma difendiamo la graduatoria, difendiamo le assegnazioni, stiamo vicini alla povera gente. Nei prossimi anni vorremmo arrivare a raggiungere le 2.000 case. Nei prossimi tre mesi assegneremo una casa a 120 famiglie romane". Alle opposizioni che criticavano la scelta di inserire tra gli immobili acquistati 7 case occupate, l'assessore ha assicurato che l'amministrazione valuterà con la massima attenzione: "se necessario e se possibile le sgombereremo per darle a 7 nuclei in graduatoria. Trovo scandaloso pensare - ha concluso l'assessore - dato che ci sono 7 occupazioni che l'Inps ci mette nel 'pacchetto´, comprando noi a blocco, allora dovremmo evitare che 113 famiglie abbiano un tetto". Infine, il Campidoglio è anche in trattativa con Enasarco ed Enpaia per arrivare ad un abbattimento sostanziale della graduatoria. A questo si aggiunge l'elaborazione di un piano casa strategico che prevede l'acquisizione di nuove case per gli alloggi popolari, lo sviluppo del welfare abitativo, strumenti di rigenerazione urbana e autorecupero. (Rer)