Ue-Israele: Borrell incontra ministro Esteri Cohen, focus su relazioni bilaterali e processo di pace

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato a Bruxelles il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, per la prima volta di persona. Nel corso dell'incontro, i due hanno discusso delle relazioni bilaterali tra l'Ue e Israele e delle questioni regionali. Lo si apprende da una nota stampa del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas). A quanto si legge nel comunicato, Borrell ha ricordato che la cooperazione tra l'Unione europea e Israele è molto forte e che l'Ue è intenzionata ad approfondirla ulteriormente, auspicando un'altra riunione del Consiglio di associazione nel corso dell'anno. "Il Consiglio di associazione, il più alto livello istituzionale del dialogo bilaterale, è importante non solo per continuare a rafforzare le relazioni Ue-Israele, ma anche per l'importanza della cooperazione nell'affrontare le sfide globali, tra cui la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina o il ruolo dell'Iran nella regione", si legge nella nota. Nel corso dell'incontro, Borrell ha condannato i recenti attacchi terroristici e missilistici contro gli israeliani e ha sottolineato l'impegno dell'Ue verso il diritto di Israele a difendersi, ricordando che qualsiasi risposta deve essere "proporzionata e in linea con il diritto internazionale". (segue) (Beb)