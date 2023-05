Ue-Israele: Borrell incontra ministro Esteri Cohen, focus su relazioni bilaterali e processo di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nella nota, l'Ue sostiene gli accordi di normalizzazione che Israele ha firmato con una serie di Paesi arabi ed è pronta a esplorare ulteriori iniziative. "La riunione del Comitato di collegamento ad hoc, che si riunirà domani, sarà un'occasione fondamentale per discutere di come rafforzare l'economia e le istituzioni palestinesi", continua il comunicato. L'Ue e Israele continueranno ad approfondire il dialogo bilaterale su tutti questi temi. Inoltre, Josep Borrell ha accettato l'invito del ministro degli Esteri israeliano Cohen a visitare Israele. (Beb)