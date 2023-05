Roma: Trombetti-Baglio (Pd), ok dell'aula ad acquisizione 199 immobili Inps per emergenza casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi in Assemblea Capitolina la delibera per l'acquisizione di 199 immobili di proprietà dell'Inps da destinare all'edilizia residenziale pubblica con un investimento di circa 16 milioni di euro. "La casa è un diritto essenziale e con questo provvedimento ci impegniamo a dotare la città di nuovi immobili da destinare all'emergenza abitativa per non lasciare nessuno indietro, soprattutto i cittadini più fragili in attesa di assegnazione di alloggi E.R.P.". Lo dichiarano in una nota Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale e Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Siamo anche in trattativa con Enasarco ed Enpaia per arrivare ad un abbattimento sostanziale della graduatoria. A questo si aggiunge l'elaborazione di un piano casa strategico che prevede l'acquisizione di nuove case per gli alloggi popolari, lo sviluppo del welfare abitativo, strumenti di rigenerazione urbana e autorecupero che faranno fare grandi passi in avanti sulla garanzia del diritto all'abitare per tutte e tutti. Un lavoro serio, portato avanti secondo i criteri della trasparenza e della legalità, attraverso il confronto con i territori e le parti sociali". (Com)