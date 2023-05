Usa: Casa Bianca, previsioni del Tesoro su default siano campanello d’allarme per il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo avviso del Tesoro Usa sulla necessità di trovare un accordo per alzare il tetto al debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già a giugno, deve rappresentare un campanello d’allarme per il Congresso, e portare ad una azione tempestiva. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “È giunto il momento che i repubblicani e il presidente della Camera, Kevin McCarthy, agiscano per evitare un default che avrebbe conseguenze devastanti per la nostra economia”, ha detto, aggiungendo che il tetto al debito va alzare senza condizioni. (Was)