Editoria: Renzi, Riformista non è organo di Italia viva

- Il Riformista non è l’organo di Italia viva. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “Nel primo numero – ha proseguito – penso non ci sia mai la parola ‘Italia viva’, però ci sono riflessioni sulle tasse, c’è sempre un confronto tra una persona a favore e una contraria su un certo argomento, in questo caso è la ricandidatura di Biden”. Il giornale sarà dunque, ha sottolineato Renzi, “un luogo di dibattito contro la ‘cancel culture’, con una serie di iniziative però che tengano forte il Dna garantista del Riformista”. (Rin)