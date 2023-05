Iv: Renzi, alle elezioni europee andremo da soli, si può fare almeno dieci per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quello che riguarda Italia viva, “sulle realtà locali decideremo di volta in volta sulla base dei candidati, perché bisogna scegliere il sindaco bravo. Alle elezioni europee andremo soli a testa alta, perché la destra della Meloni e la sinistra della Schlein e di Conte non vanno da nessuna parte”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “C’è lo spazio che io chiamo di Renew Europe, quello che negli altri Paesi ad esempio guida Macron, che può portare a fare almeno il dieci per cento alle europee, una sorta di centro riformista”, ha aggiunto. (Rin)