- Domani, 3 maggio, le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, presso la Sala Convegni del Senato, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), svolgono le audizioni di: ore 8:45 Federico Cornelli; ore 9:10 Gabriella Alemanno. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)