Roma: Casini- Leoncini (Iv), no all'acquisto di immobili Inps occupati (2)

- "Bene l'approvazione dell'emendamento e dell'ordine del giorno che abbiamo presentato con cui impegniamo il Sindaco e la Giunta a procedere con tempi rapidi all'assegnazione degli immobili acquisiti sulla base delle graduatorie Erp. Ma non basta - dicono i due consiglieri - . Forti dubbi ci sono infatti sullo stato manutentivo degli altri appartamenti che l'Amministrazione sta comprando dall'Inps e che nella maggior parte dei casi non è nemmeno riuscita a visionare. Tanto è vero che anche qui c'è stato uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. Un fatto scandaloso. Ai cittadini quindi dobbiamo dirlo chiaro: il Comune di Roma sta comprando dieci immobili occupati e più di altri cento a cui non ha potuto nemmeno accedere per verificarne lo stato. Il tutto per la 'modica' cifra di 15 milioni e 600 mila euro. È davvero su queste basi che poggerà il nuovo piano casa?". (Com)