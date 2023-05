Ucraina: Borrell, riconosciuta aggressione russa in risoluzione Onu da Cina, India, Brasile e Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione di cooperazione fra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa "che qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come guerra di aggressione da parte della Federazione Russa, con 122 voti a favore, compresi i principali partner del G20 come Cina, Brasile, India e Indonesia". A dirlo Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, in un messaggio Twitter. Borrell fa riferimento alla risoluzione votata lo scorso 26 aprile, in cui si fa riferimento alla "guerra di aggressione russa in Ucraina". Nel testo della risoluzione si legge che, "riconoscendo le sfide senza precedenti che l'Europa si trova ora ad affrontare a seguito dell'aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina, e prima ancora contro la Georgia, e la cessazione dell'appartenenza della Federazione russa al Consiglio d'Europa, si richiede una cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, in particolare al fine di ripristinare e mantenere tempestivamente la pace e la sicurezza basate sul rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di ogni Stato, garantire l'osservanza dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale durante le ostilità, fornire assistenza alle vittime e consegnare alla giustizia tutti i responsabili delle violazioni del diritto internazionale". "Accogliamo con favore la risoluzione, che qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come aggressione da parte della Federazione Russa, ha affermato Borrell nel messaggio Twitter. (Beb)