Autonomia: Castellone (M5s), necessario difendere la nostra Costituzione

- "È necessario difendere la nostra Costituzione facendo squadra tra istituzioni, cittadini e associazioni per contrastare l'avanzata del disegno di legge Calderoli che procede nel silenzio colpevole di tutti i media". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle Maria Domenica Castellone. "Stanno distruggendo l'unità nazionale riducendo volutamente ai minimi termini il dibattito pubblico sull'autonomia differenziata, ed è per questo che ne parleremo ancora una volta, perché non si spengano i riflettori su questo attentato alla nostra Costituzione", ha aggiunto Castellone. (Rin)