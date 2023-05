Terzo Polo: Paita (Az-Iv), per i riformisti non c'è alternativa che mettersi insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Calenda ha sbagliato profondamente. Io credo che non ci sarà alternativa per i riformisti che mettersi insieme. Italia viva è già al lavoro. Sono ottimista su questa prospettiva". Lo ha dichiarato a Isoradio la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita. "Prospettive per i riformisti ci sono, lo spazio politico c'è per chi non vuole morire né massimalista di sinistra né sovranista di destra”, ha proseguito. "Il Partito democratico, con la segreteria Schlein – ha spiegato Paita – si è schiacciato su posizioni massimaliste di sinistra e rincorre il Movimento 5 stelle su posizioni per noi incredibili, come la difesa del reddito di cittadinanza. A destra invece c'è un monopolio di forze sovraniste, Lega e Fratelli d'Italia, mentre i riformisti di Forza Italia sono in difficoltà". (Rin)