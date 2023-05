Brasile: ministro Finanze conferma sostegno a imprese argentine per sostenere l'export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio dell'incontro bilaterale è previsto per le 17:00. Oltre ai due rappresentanti, parteciperanno all'incontro Haddad, il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, oltre ai ministri degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, e argentino Santiago Cafiero. Il governo brasiliano ha invitato anche il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante. Tra le discussioni all'ordine del giorno c'è anche l'approvazione del finanziamento per l'ampliamento del gasdotto Nestor Kirchner. (segue) (Brb)