Brasile: ministro Finanze conferma sostegno a imprese argentine per sostenere l'export (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita in Argentina lo scorso 23 gennaio, il presidente Lula aveva già confermato che il Bndes finanzierà parte dei lavori del gasdotto. "Creeremo le condizioni per concedere il finanziamento per aiutare nella costruzione del gasdotto argentino", affermava a margine di un incontro bilaterale con Fernandes. "Sono sicuro – completava -che gli imprenditori brasiliani sono interessati al gasdotto, ai fertilizzanti, alle conoscenze scientifiche e alle tecnologiche che ha l'Argentina. E, se c'è interesse da parte di imprenditori e governi, e abbiamo una banca di sviluppo creata per finanziare questi progetti". (segue) (Brb)