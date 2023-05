Brasile: ministro Finanze conferma sostegno a imprese argentine per sostenere l'export (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del gasdotto è stata completata e ora il governo argentino sta cercando aiuto finanziario per continuare i lavori. Il secondo tratto sarà lungo circa 500 chilometri e collegherà i giacimenti di petrolio e gas nella regione di Vaca Muerta a San Jeronimo, nella provincia di Santa Fé. In una fase futura, il gasdotto potrebbe raggiungere il Brasile. Lula non ha specificato come verrà effettuato il finanziamento o l'importo. Secondo il governo argentino il costo si aggira intorno ai 700 milioni di dollari. Il presidente argentino ha ringraziato Lula per l'annuncio e ha affermato che i lavori per continuare il gasdotto devono iniziare immediatamente per "sfruttare l'inerzia della costruzione del primo tratto". (Brb)