Augello: Morassut (Pd), saluto Andrea, persona capace di confrontarsi senza animosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio rivolgere, nel giorno del suo addio, un saluto ad Andrea Augello. Ho conosciuto e collaborato con Andrea Augello seppur da posizioni opposte. E sempre ne ho apprezzato la correttezza, la competenza, la capacità di confrontarsi politicamente senza mai alcuna forma di animosità verso gli avversari. Posso dire di aver coltivato negli ultimi tempi con lui anche una confidenza personale e umana per le reciproche disavventure. Andrea ha affrontato con vero spirito stoico un destino terribile dimostrando di essere persona di grande forza spirituale. Addio Andrea”. Così in una nota il parlamentare del Partito democratico, Roberto Morassut. (Com)