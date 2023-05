Germania: sondaggi, Afd è la terza foza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) è la terza forza nel Paese con il 16 per cento dei consensi. È quanto rivelano i sondaggio degli istituti demoscopici Insa e Forsa, effettuati rispettivamente per il quotidiano “Bild” e per l'emittente televisiva “N-tv”. Nella prima indagine, in testa vi è l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). I popolari si attestano al 27 per cento, cedendo mezzo punto dal 24 aprile scorso. Segue in rimonta dal 20 al 21 per cento il Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Con lo 0,5 per cento in più, Adf è terza al 16,5 per cento. All'opposizione al Bundestag, i nazionalconservatori sono classificati come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Dopo Afd vengono i Verdi, che risalgono dal 14,5 al 15 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) cede un punto e arretra all'8 per cento, mentre i post-comunisti di La Sinistra, formazione di opposizione, rimangono fermi al 4,5 per cento. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l'8 per cento, perdendo mezzo punto. La seconda rilevazione vede l'Unione stabile al 30 per cento rispetto al 25 aprile, la Spd in calo dal 18 al 17 per cento, Afd e Verdi entrambi al 16 per cento. Mentre le preferenze degli ecologisti rimangono invariate, quelle per i nazionalconservatori crescono di un punto. Fdp, La Sinistra e gli altri partiti vedono i propri consensi fermi al 7, 4 e 10 per cento. (Geb)