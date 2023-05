Trasporto aereo: sindacati, da domani con sciopero Air Dolomiti parte mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo sciopero degli assistenti di volo della compagnia Air Dolomiti “si avvia domani una mobilitazione nel settore del trasporto aereo". Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che "la protesta proseguirà il 19 maggio con lo sciopero dei lavoratori dell'handling aeroportuale e del personale italiano delle compagnie Emirates e American Airlines". "Domani dalle 13 alle 17 - ricordano le organizzazioni sindacali - si fermano gli assistenti di volo di Air Dolomiti a causa degli accordi disattesi da parte della compagnia, posseduta al 100 per cento da Lufthansa, sul miglioramento delle condizioni di lavoro del personale navigante". "Per venerdì 19 maggio - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - è previsto lo stop, indetto anche con Ugl Trasporto Aereo, dei lavoratori dell'handling aeroportuale che, da oltre sei anni, non vedono rinnovato il contratto nazionale e vivono una situazione divenuta ormai insostenibile. Sempre il 19 maggio sciopero del personale italiano delle compagnie Emirates e American Airlines a causa delle procedure di licenziamento avviate nei confronti di alcuni lavoratori del reparto amministrativo e commerciale. Nella stessa giornata è previsto infine lo sciopero del personale Volotea per l'avvio del confronto finalizzato alla stipula di un contratto collettivo di lavoro, rispettoso delle norme e delle tutele previste nel nostro paese". (Rin)