Rifiuti: Ama, il Primo Maggio raccolte 400 tonnellate in più rispetto all'anno scorso

A Roma, le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti si stanno svolgendo regolarmente anche oggi in tutti i quadranti cittadini. Nella sola giornata di ieri, Primo Maggio, "i compattatori dell'azienda hanno raccolto complessivamente oltre 1.700 tonnellate di rifiuti indifferenziati: 400 in più rispetto allo stesso giorno festivo dello scorso anno". Lo comunica Ama in una nota. "Da questa mattina, poi, squadre e mezzi della Municipalizzata capitolina per l'Ambiente stanno intervenendo presso circoscritte postazioni di cassonetti stradali, dove i tecnici e preposti territoriali dell'azienda hanno riscontrato in questi ultimi giorni un conferimento scorretto da parte di alcune utenze commerciali che non hanno rispettato le modalità di raccolta a loro dedicate".