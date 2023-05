Decreto Ponte: Simiani (Pd), destra esclude territori, opera è un bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La destra vuole realizzare il Ponte sullo Stretto senza coinvolgere i territori. Sono stati infatti respinti dalla maggioranza due emendamenti presentati dal Pd che prevedevano un dibattito pubblico sull'opera e la partecipazione, a titolo gratuito, dei sindaci di Villa San Giovanni e Messina nel Cda della società che realizzerà l'infrastruttura. È evidente che per la maggioranza l'opera sia soltanto uno spot e quindi non voglia la partecipazione delle comunità locali e degli enti territoriali". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio.