- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIn occasione della Giornata della libertà di stampa, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa all'iniziativa di Gariwo "La guerra oltre la propaganda”.Giardino dei giusti al Monte Stella (ore 10:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Manzoni 1873-2023";Biblioteca Braidense, via Brera, 28 (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla presentazione della mostra fotografica "Disagio dentro".Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza scala, 2 (ore 15)Presentazione dei progetti che hanno risposto all'avviso pubblico "Piazze Aperte per Ogni Scuola", voluto dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Agenzia Mobilità Territorio Ambiente (AMAT) e Bloomberg Associates. Partecipano la Vicesindaco Anna Scavuzzo, l'assessora alla Mobilità Arianna Censi, l'assessore alla Casa e al Piano Quartieri Pierfrancesco Maran. Intervengono anche Janette Sadik-Khan, Principal di Bloomberg Associates, Fabrizio Prati, Design Director di GDCI e Demetrio Scopelliti, Direttore Urbanistica e Spazio Pubblico di Amat.Base Milano, via Bergognone 34 (ore 16)REGIONEL’assessore alla Cultura Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Manzoni 1873-2023. La peste 'orribile flagello’ tra vivere e scrivere”, organizzata nell'ambito delle Celebrazioni Manzoniane previste per il 150° anno della scomparsa. All'appuntamento è prevista la partecipazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.Biblioteca Nazionale Braidense - Pinacoteca di Brera, via Brera, 28 (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, intervengono alla presentazione del Forum Ambrosetti “La roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”. Palazzo Lombardia, ingresso N1, 39° piano, Belvedere, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11:30)VARIEpresentazione online della decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, in programma a fieramilano Rho dal 9 all'11 maggio 2023. Il titolo sarà "Generations, re-imagining our world".Diretta streaming (ore 11)Al via l’ottava edizione del Festival dei Diritti Umani. ad inaugurare la kermesse, l’intervento di Fatima Haidari, la prima guida turistica donna dell’Afghanistan quando i talebani l’hanno costretta a fuggire.Memoriale della Shoah, Piazza Edmond Safra, 1 (ore 9:30)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore all’Ambiente Giada Turato con i referenti di Impresa Sangalli Giancarlo Spa per presentare le novità in merito ai servizi di igiene urbanaComune di Monza, Sala Giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste, 1 (ore 12) (Rem)