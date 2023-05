Rifiuti: Fregolent (Az-Iv), commissione faccia luce su infiltrazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità è quella di “fare luce sulla possibile infiltrazione criminale in un ciclo dei rifiuti che deve invece essere virtuoso. Non è una commissione che ha un colore politico, come dimostra il fatto che questa commissione viene istituita da 25 anni con voti unanimi". Lo ha detto la senatrice di Azione-Italia viva Silvia Fregolent, annunciando in aula al Senato il voto del Gruppo a favore dell'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. "Grazie all'importanza che ha la transizione ecologica, è giusto che questa commissione ampli la sua competenza anche allo smaltimento dei rifiuti connessi all'energia, come le terre rare. Serve anche una giusta attenzione verso il nostro cibo. È importante – ha aggiunto –capire che la mafia è sempre più legata all'economia più che ai reati, e quindi si infiltra proprio dove l'economia è pulsante, appunto il nostro agrifood e l'ambiente”. “Per anni – ha proseguito – la criminalità organizzata ha detto agli imprenditori, 'smaltiamo noi i rifiuti e lo facciamo in modo semplice'. Questo deve essere un monito per il legislatore: quando facciamo le norme, pur con tutte le cautele del caso, dobbiamo farle semplici perché altrimenti arriva qualcuno che semplifica la vita a chi fa attività economica. Lo hanno detto i procuratori che sono venuti in audizione in commissione: la criminalità organizzata si è fatta carico di risolvere i problemi dei cittadini, soprattutto in quella parte di paese dove lo stato appare molto lontano". (Rin)