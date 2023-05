Sanità: i problemi della disabilità, la commissione Lazio parte dalla Consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima seduta della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio ha preso il via con l’audizione del presidente della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, Umberto Emberti Gialloreti. Una precisa volontà della presidente della commissione Alessia Savo di Fratelli d’Italia che in apertura dei lavori ha spiegato di voler perseguire "il principio fondamentale dell’ascolto, manifestare la particolare sensibilità al tema e rendere la commissione e, i suoi componenti, attori principali del cambiamento con leggi capaci di intervenire in modo pragmatico sull’argomento". (segue) (Rer)