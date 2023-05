Sanità: i problemi della disabilità, la commissione Lazio parte dalla Consulta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gialloreti ha proseguito toccando i temi del Dopo Di Noi, dei Care Giver, dell’importanza dell’informazione e della formazione, della necessità "di istituire il Garante per la Disabilità, di partecipazione della Consulta ai tavoli tecnici della Regione, e infine, di mettere ordine nella legislazione". Non sono mancati gli interventi dall’opposizione, da una parte la richiesta di essere concreti e quindi di procedere ad un’analisi interna sui trasferimenti e le erogazioni dei fondi, poi l’invito a sposare le tematiche in base alla disponibilità dei fondi stessi. Sempre dall’opposizione si è parlato di eccesso di burocrazia, di catena di comando difficile da controllare e quindi dell’urgenza di alleggerire gli iter amministrativi, e la proposta di inserire le risorse destinate alla disabilità nei piani di zona. Dalla maggioranza i ringraziamenti al presidente della Consulta "per i numerosi spunti sui quali innestare il lavoro della commissione", è giunto inoltre il plauso alla presidente per aver avviato i lavori proprio su questo delicato argomento in linea con il Governo nazionale che ha nominato un ministro per la Disabilità. (Rer)