Messico: analisti Banca centrale, inflazione 2023 al 5,11 per cento annuo (2)

- Nella prima metà di aprile, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 6,24 per cento su anno, con un calo mensile dello 0,16 per cento. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nelle prime due settimane di aprile un incremento del 7,75 per cento su anno, meno dell'8,09 per cento registrato a fine marzo. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato dell'1,82 per cento su anno, e calato del 2,18 per cento sulla quindicina precedente. Un decremento, riferisce Inegi, dovuto in gran parte ai ritocchi sulle tariffe elettriche in almeno 18 città del Paese. (segue) (Mec)