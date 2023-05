Germania: Verdi, approvazione proposta del governo per riforma diritto asilo Ue rimane aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione da parte dei Verdi della proposta del governo tedesco per la riforma del diritto d'asilo dell'Ue rimane una questione aperta. È quanto dichiarato da Omid Nouripour, copresidente degli ecologisti con Ricarda Langa, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Nouripour ha affermato che il consenso del proprio partito per l'iniziativa della ministra dell'Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, dipenderà dai contenuti. Tra i prerequisiti per un voto favorevole vi sono meccanismi di distribuzione vincolanti dei profughi tra gli Stati membri dell'Ue. Allo stesso tempo, il copresidente dei Verdi boccia i centri di transito alle frontiere esterne dell'Unione europea, che secondo Faeser andrebbero istituiti per velocizzare l'esame delle richieste di asilo. Secondo Nouripour, non è infatti possibile ledere un diritto fondamentale e “impedire” ai migranti di presentare la domanda di asilo.”Abbiamo bisogno di umanità e ordine”, ha evidenziato l'esponente degli ecologisti, aggiungendo che il suo partito non accetterà “a ogni costo” la posizione del governo federale sulla riforma del diritto europeo in materia di asilo. (Geb)