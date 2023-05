Rifiuti: Petrucci (Fd’I), Commissione d’inchiesta è salto in avanti rispetto a passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti “rappresenta un vero e proprio salto in avanti rispetto al precedente governo e chi ci accusa di scarsa sensibilità sui temi ambientali si sbaglia di grosso”. Lo ha dichiarato in aula la senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci, componente la commissione Ambiente di palazzo Madama. “Con questa Commissione – ha proseguito – ci si pone l'obiettivo di effettuare una ampia ricognizione che si basi su tre concetti: norme e burocrazia, educazione ambientale e ideologia del no a prescindere”. “Vi è la necessità – ha sottolineato – di uniformare le leggi per far sì che in tutta Italia, sul tema dei rifiuti, si parli una sola lingua. Contrastare l'ideologia del no a prescindere perché, in una economia circolare, realizzare gli impianti per la produzione di energia è una priorità e soprattutto si sente il bisogno di una educazione ambientale per conoscere il fenomeno delle infiltrazioni criminose per prevenirle e combatterle”. Per tutte queste ragioni – ha concluso – il voto di Fratelli d'Italia è convintamente favorevole a questo disegno di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta". (Rin)