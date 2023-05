Mes: Braga (Pd), da maggioranza volontà di allungare i tempi su ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo ribadito l'importanza, l'urgenza di calendarizzare il disegno di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), nei termini previsti dall'inizio dell'esame in commissione, che avrebbero consentito di calendarizzarlo entro il 29 maggio. Dalla maggioranza non c'è stata questa disponibilità, si è parlato genericamente di una discussione a giugno. Per noi, questo è un segnale della volontà di allungare i tempi e di non affrontare un tema fondamentale anche per la credibilità del nostro Paese a livello europeo". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Braga, parlando con i cronisti al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)