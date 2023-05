Imprese: Pirelli, assetto di governo immutato fino ad entrata in vigore rinnovo patto parasociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assetto di governo di Pirelli “rimarrà immutato fino all’entrata in vigore del rinnovo del patto parasociale”. Lo riferisce una nota di Pirelli. Il patto parasociale, siglato ad aprile 2020, cessa per scadenza del termine triennale di legge. Il 16 maggio 2022 è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del patto, “che entrerà in vigore alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di Pirelli per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 prevista il 29 giugno 2023”, in attesa che il governo si pronunci sul Golden Power, il cui procedimento “allo stato non si è ancora concluso”. (Rin)