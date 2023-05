Usa: immigrazione, Pentagono conferma invio militari al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha confermato l’invio di 1.500 militari al confine con il Messico, in vista della scadenza del cosiddetto Titolo 42, il provvedimento in vigore dal periodo della pandemia che consente di respingere i migranti alla frontiera per motivi sanitari. Il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, ha precisato in una nota che la misura è stata approvata su richiesta del dipartimento per la Sicurezza interna, per sostenere le attività degli agenti di frontiera. “Per 90 giorni, il personale militare aggiuntivo svolgerà una funzione di sostegno alle attività delle guardie di frontiera: dal monitoraggio dei confini ai dati sugli ingressi, fino al supporto logistico”, ha detto, precisando che i militari non parteciperanno direttamente alle attività di sicurezza. (Was)