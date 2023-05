Brasile: inizia missione Onu per indagare genocidio indigeni e afro-discendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'organizzazione delle Nazioni unite (Onu), guidata dalla consigliera speciale del segretario generale per la prevenzione del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ha iniziato la missione in Brasile per indagare sul possibile tentativo di genocidio di comunità indigene amazzoniche e afro-discendenti delle favelas di Rio de Janeiro. Nei prossimi dieci giorni Nderitu dovrebbe incontrare rappresentanti del governo, organizzazioni della società civile e comunità indigene, nonché membri della comunità internazionale, "per comprendere meglio i recenti eventi nel Paese", hanno affermato le Nazioni Unite. "La visita avrà un focus particolare sulla situazione delle popolazioni indigene, delle persone di discendenza africana e dei gruppi e comunità vulnerabili", ha aggiunto l'ente, attraverso una nota. (segue) (Brb)