Brasile: inizia missione Onu per indagare genocidio indigeni e afro-discendenti (2)

- La missione è autorizzata dal governo del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, che da un lato punta a evidenziare il proprio impegno in favore dei diritti umani, dall'altro vuole consolidare le indagini interne in corso contro l'ex presidente, Jair Bolsonaro, su cui pendono numerose inchieste. Al termine della visita, il rappresentante produrrà un rapporto che sarà presentato al segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres. In particolare l'attività della missione si focalizzerà sulla crisi umanitaria che colpisce le popolazioni indigene Yanomami e sulla violenza di stato nelle favelas di Rio de Janeiro. Nderitu visiterà sia lo stato di Roraima che quello di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)