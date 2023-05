Brasile: inizia missione Onu per indagare genocidio indigeni e afro-discendenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indigeni della riserva Yanomami sono al centro di una emergenza umanitaria a causa dell'attività criminale di gruppi di minatori illegali che hanno occupato varie aree della riserva, sia per le difficoltà nell'accesso alle risorse del territorio, sia per le violenze di cui sono vittime. Le attività minerarie dannose hanno infatti generato pregiudizio alle popolazioni a causa della contaminazione dei fiumi soprattutto con il mercurio usato per estrarre l'oro, generando impatti sulla salute e sull'accesso agli alimenti (attività di pesca). Sono inoltre segnalati, omicidi, violenze e stupri commessi dai minatori. (segue) (Brb)