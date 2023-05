Brasile: inizia missione Onu per indagare genocidio indigeni e afro-discendenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso la Corte suprema del Brasile (Stf) ha aperto un fascicolo per il reato di genocidio, dopo aver identificato omissioni del governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, in relazione all'assistenza e protezione che per Costituzione spetta ai popoli indigeni. Sono in corso anche indagini da parte della Polizia federale del Brasile (Pf) per verificare i possibili crimini di genocidio, omissione di soccorso e crimini ambientali. Mentre il ministero dei Diritti umani ha inviato sul posto una squadra di ricercatori specializzati per appurare eventuali violazioni dei diritti umani e per verificare l'esistenza della pratica di stupro infantile. (segue) (Brb)