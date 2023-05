Ue-Israele: Borrell incontra ministro Esteri Cohen, focus su relazioni bilaterali e processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per la situazione nei Territori palestinesi occupati. L'alto rappresentante Ue ha inoltre accolto con favore i recenti lavori per la riduzione delle tensioni, sotto gli auspici di Stati Uniti, Giordania ed Egitto, e ha espresso la volontà dell'Ue di contribuire al processo. Inoltre, ha ribadito l'invito dell'Unione europea a Israele a interrompere le misure unilaterali che potrebbero aumentare il livello di tensione già elevato e mettere a repentaglio la possibilità stessa di una futura pace giusta e sostenibile, basata sulla soluzione dei due Stati, ribandendo al contempo l'importanza di rispettare lo status quo dei Luoghi Santi. "L'Ue cerca uno scambio aperto e costruttivo con Israele sul processo di pace in Medio Oriente. L'unione europea e i suoi Stati membri restano fermamente impegnati nella soluzione dei due Stati", si legge nel comunicato. L'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha inoltre espresso la disponibilità europea a contribuire al processo di pace e ha informato il ministro Cohen del lavoro che sta svolgendo con il rappresentante speciale dell'Ue per il processo di pace in Medio Oriente, Sven Koopmans, e insieme all'Arabia Saudita, alla Lega degli Stati arabi e ad altri Stati arabi, per rilanciare gli sforzi di pace attraverso piani per una pace regionale globale, sulla base dell'Iniziativa di pace araba e dell'offerta europea di un "pacchetto di pace", invitando il ministro israeliano a impegnarsi in tal senso. (segue) (Beb)